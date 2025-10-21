Tourismuspreis: Chemnitzer Maker-Advent konkurriert mit Schwarzwald Marie

Chemnitz
Fünf touristische Angebote aus ganz Deutschland stehen im Finale. Einer kommt aus Chemnitz. Ob es klappt, bestimmen auch die Menschen, für die der Maker-Advent gemacht wird.
Eine digitale Ausstellung übers Bierbrauen und andere Traditionen in Bayern, die KI-generierte Markenbotschafterin Schwarzwald Marie, Qualitätslotsen in Mecklenburg-Vorpommern, ein Arbeitseinsatz für die Almpflege oder der Chemnitzer Maker-Advent? Eines dieser fünf Projekte wird den Deutschen Tourismuspreis holen. Einer der Finalisten kann...
