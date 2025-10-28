Tourismusverband organisiert Bustouren zu Kunstwerken des „Purple Path“

An drei Terminen im November sollen die ersten geführten Touren starten. Auch die Preise stehen fest.

Chemnitz. Mit neuen Bustouren entlang des „Purple Path“ will der Tourismusverband „Chemnitz Zwickau Region“ den Skulpturenweg zukünftig touristisch besser erschließen. Während der Tour sollen die Teilnehmenden Hintergrundinformationen zu den Werken und Künstlern erfahren. Die „Purple Path“-Bustouren finden am 4., 11. und 18. November jeweils von 13 bis 17 Uhr statt.

Die Busse starten am Busbahnhof und steuern fünf Kunstwerke an, bevor sie vier Stunden später auf dem Parkplatz am Tietz ankommen. Bei den Kunstwerken handelt es sich um „Oben mit“ von Osmar Osten im Schillerpark, „Fernsehen/Alle Wetter“ von Via Lewandowsky im Taurasteinturm Burgstädt, „Ghosts“ von Monika Sosnowska in Callenberg, „Ohne Titel (ESDA)“ von Iskender Yediler in Lichtenstein und „Heimat Ensemble II“ von Jan Kummer in Gersdorf.

Ein Ticket kostet 49 Euro, ermäßigt 47 Euro. Gebucht werden können die Touren unter www.chemnitz.travel Eine Mindestanzahl von 20 Teilnehmern ist nötig.

Der „Purple Path“ ist ein Kunst- und Skulpturenweg, der Chemnitz mit 38 Städten und Gemeinden in der Region verbindet. Er besteht aus einer Sammlung zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum. Im Jahr 2026 sind weitere Bustouren zu weiteren Kunstwerken geplant. (cma)