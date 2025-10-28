Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Künstlerin Monika Sosnowska schuf die Skulpturengruppe „Ghosts“ in Callenberg.
Die Künstlerin Monika Sosnowska schuf die Skulpturengruppe „Ghosts“ in Callenberg. Bild: A. Kretschel/Archiv
Die Künstlerin Monika Sosnowska schuf die Skulpturengruppe „Ghosts“ in Callenberg.
Die Künstlerin Monika Sosnowska schuf die Skulpturengruppe „Ghosts“ in Callenberg. Bild: A. Kretschel/Archiv
Chemnitz
Tourismusverband organisiert Bustouren zu Kunstwerken des „Purple Path“
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An drei Terminen im November sollen die ersten geführten Touren starten. Auch die Preise stehen fest.

Chemnitz.

Mit neuen Bustouren entlang des „Purple Path“ will der Tourismusverband „Chemnitz Zwickau Region“ den Skulpturenweg zukünftig touristisch besser erschließen. Während der Tour sollen die Teilnehmenden Hintergrundinformationen zu den Werken und Künstlern erfahren. Die „Purple Path“-Bustouren finden am 4., 11. und 18. November jeweils von 13 bis 17 Uhr statt.

Die Busse starten am Busbahnhof und steuern fünf Kunstwerke an, bevor sie vier Stunden später auf dem Parkplatz am Tietz ankommen. Bei den Kunstwerken handelt es sich um „Oben mit“ von Osmar Osten im Schillerpark, „Fernsehen/Alle Wetter“ von Via Lewandowsky im Taurasteinturm Burgstädt, „Ghosts“ von Monika Sosnowska in Callenberg, „Ohne Titel (ESDA)“ von Iskender Yediler in Lichtenstein und „Heimat Ensemble II“ von Jan Kummer in Gersdorf.

Ein Ticket kostet 49 Euro, ermäßigt 47 Euro. Gebucht werden können die Touren unter www.chemnitz.travel Eine Mindestanzahl von 20 Teilnehmern ist nötig.

Der „Purple Path“ ist ein Kunst- und Skulpturenweg, der Chemnitz mit 38 Städten und Gemeinden in der Region verbindet. Er besteht aus einer Sammlung zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum. Im Jahr 2026 sind weitere Bustouren zu weiteren Kunstwerken geplant. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:22 Uhr
3 min.
Merz wirbt in Dresden für das Handwerk
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zum Antrittsbesuch in Sachsen unterwegs.
Der Kanzler ist zum Antrittsbesuch unterwegs in Sachsen und besucht auch ein Bildungszentrum des Handwerks. Mehrere Menschen protestieren vor der Staatskanzlei wegen seiner "Stadtbild"-Äußerung.
06.10.2025
1 min.
Geister in Callenberg: Neues Werk für den „Purple Path“
Eine Skulpturengruppe wird im Oktober am versteckt gelegenen Anlagenteich eingeweiht.
Cristina Zehrfeld
18.10.2025
3 min.
Vom Badeteich zum Kunst-Ort: Callenberg hat mit „Ghosts“ nun seine eigene Purple-Path-Skulptur
Zur Einweihung der Skulptur „Ghosts“ wurden die Bäume am Anlagenteich illuminiert.
Wie kommt ein Kunstwerk mitten in einen alten Badeteich? In Callenberg ist genau das geschehen – mit der Skulptur „Ghosts“ von Monika Sosnowska.
Cristina Zehrfeld
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Mehr Artikel