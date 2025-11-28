Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz Kulturhauptstadt 2025
  • |

  • Turrell-Raumschiff landet im Erzgebirge: Wie die neue Lichtinstallation am Purple Path funktioniert und welche Geschichte dahinter steckt

In der Welt des James Turrell: Blick in die Lichtinstallation „Beyond Horizons 2025“ im erzgebirgischen Oelsnitz.
In der Welt des James Turrell: Blick in die Lichtinstallation „Beyond Horizons 2025“ im erzgebirgischen Oelsnitz. Bild: James Turrell, Beyond Horizons 2025, 2025; Häusler Contemporary Zürich AG/Florian Holzherr
Kultur
Turrell-Raumschiff landet im Erzgebirge: Wie die neue Lichtinstallation am Purple Path funktioniert und welche Geschichte dahinter steckt
Von Katharina Leuoth
Die lang erwartete Lichtinstallation „Beyond Horizons 2025“ von James Turrell wird am Samstag im erzgebirgischen Oelsnitz eingeweiht. Sie gilt als aufwändigstes Werk am Skulpturenweg Purple Path. Besucher sollen sich dabei auf ein bestimmtes Prozedere einlassen, um das Besondere zu erleben.

Jahrelang wurde über dieses Kunstwerk gesprochen, nun steht es da und man selbst davor. Vor einem monumentalen Portal, das ein bisschen so wirkt, als lade es uns in eine andere Welt ein, als sei es der Eingang in ein Raumschiff, das gleich in die, sagen wir mal, siebte Dimension abhebt. Beim Durchschreiten des Portals schaut man auf eine helle...
