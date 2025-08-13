Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Das Loch - war und ist wahrscheinlich das beliebteste Fotomotiv bei den diesjährigen „Begehungen“ im ehemaligen Heizkraftwerk in Chemnitz. Zu sehen ist es im Kühlturm, in dem die Klanginstallation von Valeria Zane und Victor Nebbiolo di Castri erklingt. Bild: Toni Söll
Das Loch - war und ist wahrscheinlich das beliebteste Fotomotiv bei den diesjährigen „Begehungen“ im ehemaligen Heizkraftwerk in Chemnitz. Zu sehen ist es im Kühlturm, in dem die Klanginstallation von Valeria Zane und Victor Nebbiolo di Castri erklingt. Bild: Toni Söll
Kultur
Über 40.000 Besucher bei „Begehungen“: Kunstfestival in der Kulturhauptstadt schließt am Sonntag
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Macher der diesjährigen Ausgabe im ehemaligen Heizkraftwerk bei der bunten Esse peilen die 50.000-Marke an. Am Wochenende gibt es dazu auch nochmal ein volles Programm.

Auf den ersten Blick könnte man denken: Da haben die „Begehungen“ doch glattweg die „European Realities“ eingeholt. Letzt genannte Ausstellung im Museum Gunzenhauser in Chemnitz schloss am vergangenen Sonntag mit Rekordergebnis: Knapp 40.000 Besuche wurden gezählt - in dreieinhalb Monaten. Die „Begehungen“ dagegen finden nur vier...
