Über 40.000 Besucher bei „Begehungen“: Kunstfestival in der Kulturhauptstadt schließt am Sonntag

Die Macher der diesjährigen Ausgabe im ehemaligen Heizkraftwerk bei der bunten Esse peilen die 50.000-Marke an. Am Wochenende gibt es dazu auch nochmal ein volles Programm.

Auf den ersten Blick könnte man denken: Da haben die „Begehungen" doch glattweg die „European Realities" eingeholt. Letzt genannte Ausstellung im Museum Gunzenhauser in Chemnitz schloss am vergangenen Sonntag mit Rekordergebnis: Knapp 40.000 Besuche wurden gezählt - in dreieinhalb Monaten. Die „Begehungen" dagegen finden nur vier...