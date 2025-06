Überfordert? Das muss so sein: Der Kosmos-Guide für Anfänger und Fortgeschrittene

Das „Kosmos“-Festival gilt vielen als eines der großen Highlights im Kulturhauptstadtjahr. Das Festival geht drei Tage und umfasst 300 Programmpunkte – es gibt Panels, Sportwettbewerbe, Haareschneiden, Bastelgelegenheiten, Kunst und natürlich viel Musik. Für manch einen ist das ganz schön viel, das Wort „überfordert“ hört man öfter. Wir verraten Ihnen alles, was Sie bei Ihrem Kosmos-Besuch beachten sollten.

Vorbereitung: Das Beste an einem Festival in der eigenen Stadt: Man geht einfach hin, ohne große Vorbereitung. Natürlich sollten vorab grundlegende Fragen geklärt werden: Was ziehe ich an, wie komme ich hin, wen will ich auf keinen Fall treffen? Das ist aber auch nicht anders, als würde man auf Arbeit oder zum Weinfest gehen. Nun ist Chemnitz...