Unauffällig wie ein Schatten, aber weltweit gefragt: Graffiti-Experte René Kästner - der Mann hinterm „Hallenkunst“-Projekt der Kulturhauptstadt

Der Chemnitzer gilt als einer der weltweit best vernetzten Graffiti-Experten, organisierte Festivals auf dem halben Erdball, dreht Dokus für ARD und Arte und initiierte die „Hallenkunst“, die zum Megaprojekt wurde. Dabei ahnen viele gar nicht, was und wer da dahintersteckt. Ein Besuch.

Wenn man sich mit René Kästner über sein Leben unterhält, oder besser gesagt, wenn man es ihm aus der Nase zieht, kann man das Gefühl bekommen, der eigene Schädel passt bald nicht mehr durch die Tür, durch die man gerade hereingekommen ist. An sich ist René Kästner so ein C-the-Unseen-Typ, einer, an dem man in der Stadt vorbeilaufen...