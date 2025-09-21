Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links). Bild: Nasser Hashemi
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links). Bild: Nasser Hashemi
Kultur
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt Chemnitz: Kaum enden wollender Jubel
Von Christian Schmidt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.

Wir haben sie noch jetzt im Ohr, die Geschichten unserer Eltern und Großeltern aus dem Erzgebirge der 50er-Jahre: „Kameraden gefallen – Kumpel tot“. Sie beschrieben nur allzu plastisch das Schicksal der traumatisierten Heimkehrer aus Krieg und Gefangenschaft, die nur wenige Monate nach Kriegsende begannen, für die sowjetische Atombombe mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
7 min.
„Krasser Stoff“: Komponist Ludger Vollmer spricht vor der Uraufführung über seine Oper „Rummelplatz“
Szenenbild aus „Rummelplatz“: permanenter Kampf gegen Grenzen.
Die große Musiktheater-Adaption des legendären Wismut-Romanes von Werner Bräunig soll ein Höhepunkt der Kulturhauptstadt Chemnitz werden. Premiere ist am 20. September.
Tim Hofmann
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:00 Uhr
3 min.
Traumkulisse treibt diesen Fußball-Erzgebirgsligisten zu einem Traumspiel
Anthony Kautzsch vom SV Neudorf erhöht auf 2:0.
Vor knapp 350 Zuschauern haben die Neudorfer Kicker einen der höchsten Siege in der Geschichte dieser Liga gefeiert. Am Ende wurde es gegen Königswalde sogar zweistellig.
Andreas Bauer
13:00 Uhr
3 min.
Box-Landesmeisterschaft: Gastgeber vom KSSV Zwickau freuen sich gleich über sieben Titel
KSSV-Athlet Linus Tesch (links) konnte sich dank technisch-taktisch klugem Boxen gegen den Bundesligakämpfer Dennis Röhner vom BC Chemnitz überzeugend durchsetzen.
Spannende Kämpfe und klare Urteile sah das Publikum am Wochenende in der Crossener Sporthalle. Nicht nur deshalb wurde das Turnier für die Ausrichter zum vollen Erfolg.
Udo Hentschel
21.09.2025
4 min.
Kritiker feiern Chemnitzer „Rummelplatz“-Oper – Mitreißendes Spektakel, Höhepunkt des Kulturhauptstadtjahrs, Sternstunde
Der ausgelassene Tanz endet mit einem Einsatz der Staatsmacht: Die Oper „Rummelplatz“ begeistert Deutschlands Kritiker.
Dass Chemnitz im Mittelpunkt der kulturellen Wahrnehmung Deutschlands steht, kommt selbst im Kulturhauptstadtjahr selten vor. Die Oper „Rummelplatz“ aber stößt überregional auf Begeisterung.
Frank Hommel
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
Mehr Artikel