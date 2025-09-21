Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt Chemnitz: Kaum enden wollender Jubel

Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.

Wir haben sie noch jetzt im Ohr, die Geschichten unserer Eltern und Großeltern aus dem Erzgebirge der 50er-Jahre: „Kameraden gefallen – Kumpel tot“. Sie beschrieben nur allzu plastisch das Schicksal der traumatisierten Heimkehrer aus Krieg und Gefangenschaft, die nur wenige Monate nach Kriegsende begannen, für die sowjetische Atombombe mit... Wir haben sie noch jetzt im Ohr, die Geschichten unserer Eltern und Großeltern aus dem Erzgebirge der 50er-Jahre: „Kameraden gefallen – Kumpel tot“. Sie beschrieben nur allzu plastisch das Schicksal der traumatisierten Heimkehrer aus Krieg und Gefangenschaft, die nur wenige Monate nach Kriegsende begannen, für die sowjetische Atombombe mit...