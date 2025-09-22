Vernissage im Taurasteinturm Burgstädt: Lewandowskys langer Weg zum „Wetterleuchten“ der Kulturhauptstadt

Der Taurasteinturm in Burgstädt wird zur Leinwand für Via Lewandowskys Kunst. „Wetterleuchten“ begeistert mit Licht und Sound. Doch die Entstehungsgeschichte des Projekts war spannend.

Der Berliner Künstler Via Lewandowsky ist in Burgstädt angekommen. „Es ist beinahe meine zweite Heimat geworden“, sagt der gebürtige Dresdner. Zuerst habe er sich in das markante Bauwerk der Stadt, den Taurasteinturm, verliebt. Dann auch in die Menschen - „obwohl der Weg steinig war“. Geplant war im Kulturhauptstadtjahr ein Kunstprojekt...