Astrid Leonhard (l.) und Marianne Müller gehören zu den 50 Ehrenamtlichen, die die Öffnungszeiten der Ausstellung „Sonnensucher“. Die Schau zeigt Kunst aus dem Bestand der Wismut.
Astrid Leonhard (l.) und Marianne Müller gehören zu den 50 Ehrenamtlichen, die die Öffnungszeiten der Ausstellung „Sonnensucher“. Die Schau zeigt Kunst aus dem Bestand der Wismut. Bild: Holger Weiß
Zwickau
„Vielleicht schaffen wir 15.000 Besucher“: Zwickauer Ausstellung mit Wismut-Kunst erweist sich als Publikumsmagnet
Redakteur
Von Holger Weiß
0:00 Anhören

Vor der Baumwollspinnerei in Zwickau-Pölbitz warten schon am Morgen Besuchergruppen darauf, dass sich die Türen zur „Sonnensucher!“-Ausstellung öffnen. Wer die Schau noch sehen will, muss sich sputen.

Endspurt in der ehemaligen Baumwollspinnerei in Zwickau-Pölbitz. „Sonnensucher!“ heißt die Ausstellung mit Kunst aus der Sammlung der Wismut, die dort noch bis 26. Oktober gezeigt wird Sie gilt schon jetzt als Erfolg. „Seit wir die Marke von 10.000 Besuchern geknackt haben, sind wir mutig: Vielleicht schaffen 15.000“, sagt Wolfgang...
