Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zur Einweihung der Skulptur „Ghosts“ wurden die Bäume am Anlagenteich illuminiert.
Zur Einweihung der Skulptur „Ghosts“ wurden die Bäume am Anlagenteich illuminiert. Bild: Andreas Kretschel
Zur Einweihung der Skulptur „Ghosts“ wurden die Bäume am Anlagenteich illuminiert.
Zur Einweihung der Skulptur „Ghosts“ wurden die Bäume am Anlagenteich illuminiert. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Vom Badeteich zum Kunst-Ort: Callenberg hat mit „Ghosts“ nun seine eigene Purple-Path-Skulptur
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie kommt ein Kunstwerk mitten in einen alten Badeteich? In Callenberg ist genau das geschehen – mit der Skulptur „Ghosts“ von Monika Sosnowska.

Im ehemaligen Badeteich von Callenberg ist am Freitagabend die Skulptur „Ghosts“ der Künstlerin Monika Sosnowska eingeweiht worden. Das Kunstwerk gehört zum Purple Path. Der Standort ist idyllisch. Alte Bäume säumen das Gewässer. Nur ein kleiner Pfad führt hier vorbei. Um diese Skulptur zu finden, sollte man als Ortsunkundiger am besten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
1 min.
Geister in Callenberg: Neues Werk für den „Purple Path“
Eine Skulpturengruppe wird im Oktober am versteckt gelegenen Anlagenteich eingeweiht.
Cristina Zehrfeld
07.10.2025
3 min.
„Purple Path“ in Limbach-Oberfrohna: Wann bekommt die Stadt ihre neuen Kunstwerke?
Die Hamburger Künstlerin mit einem Entwurf ihrer Skulptur, die im Rahmen des „Purple Path“ in Limbach-Oberfrohna entstehen soll.
Zwei Künstlerinnen haben im Rahmen der Kulturhauptstadt Kunstwerke für die Stadt entworfen. Zu sehen ist von ihnen wenige Wochen vor dem offiziellen Abschluss der Kulturhauptstadt aber noch nichts.
Julia Grunwald
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
Mehr Artikel