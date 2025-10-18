Vom Badeteich zum Kunst-Ort: Callenberg hat mit „Ghosts“ nun seine eigene Purple-Path-Skulptur

Wie kommt ein Kunstwerk mitten in einen alten Badeteich? In Callenberg ist genau das geschehen – mit der Skulptur „Ghosts“ von Monika Sosnowska.

Im ehemaligen Badeteich von Callenberg ist am Freitagabend die Skulptur „Ghosts“ der Künstlerin Monika Sosnowska eingeweiht worden. Das Kunstwerk gehört zum Purple Path. Der Standort ist idyllisch. Alte Bäume säumen das Gewässer. Nur ein kleiner Pfad führt hier vorbei. Um diese Skulptur zu finden, sollte man als Ortsunkundiger am besten...