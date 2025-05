Vom Erzgebirge nach Chemnitz: Wie Studierende das „Schneeberger Geflecht“ in die Kunstsammlungen bringen

Die Fakultät für Angewandte Kunst in Schneeberg hat in einem Projekt Studierende eine Ausstellung entwerfen und gestalten lassen, die den Weg von einer Idee zum Produkt zeigt. Vieles ist zum Anfassen.

In den Staatlichen Kunstsammlungen Chemnitz steht ein Webstuhl. Dieser hat so gar nichts mit denen zu tun, die mancher aus dem Museum, andere aus modernen Webereien kennen. Baumwollstreifen in Pink sind längs gespannt. Horizontal sind Streifen verschiedenen Materials verwoben: Bettwäsche, alte Kleidungsstücke, Socken, Seile. Eine Arbeit, für...