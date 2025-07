Von Bahnhof bis Spaßbad: Wo das Kunstfestival „Begehungen“ schon stattfand

Die Begehungen finden in diesem Jahr im stillgelegten Heizkraftwerk statt. Die 22. Ausgabe wird die größte bisher. Die „Freie Presse“ erinnert an die besonderen Orte, die schon Schauplatz waren.

Die Anfänge: Das Festival wurde 2003 in Chemnitz gegründet. Bei der ersten Auflage waren zwölf leer stehende Ladengeschäfte auf dem Sonnenberg Schauplätze einer Foto-Ausstellung. In den Folgejahren wanderte das Festival für mehrere Jahre auf den Brühl. Der war damals ein weitgehend verlassener Einkaufsboulevard. Das Festival zeigte Kunst in...