Von Indien ins Erzgebirge: Purple Path vollendet

Annaberg
Unter großem Medienrummel ist am Mittwoch das letzte Kunstwerk des Kunst- und Skulpturenwegs feierlich in Annaberg-Buchholz eingeweiht worden. Es soll an die erzgebirgische Klöppelspitze erinnern. Auch das Datum wurde bewusst gewählt.
Auf dem Vorplatz am Unteren Bahnhof in Annaberg-Buchholz spannt sich in vier Metern Höhe über vier Paneele ein lichtdurchlässiges, aus weiß-pulverbeschichtetem Stahldraht gefertigtes Geflecht. „Braided Journey“ – auf Deutsch „Geflochtene Reise“ – nennt das niederländische Künstlerkollektiv „Redfort architectural fabrics“ das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.