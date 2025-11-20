Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?

Chemnitz
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Die Weihnachtszeit hat offiziell noch nicht begonnen, auch wenn es in den Geschäften und Supermärkten seit Wochen anders wirkt. Im Erzgebirge wird seit Jahren darüber diskutiert, wann denn nun Schwibbogen und Co. endlich leuchten dürfen. Traditionelle machen das erst nach dem Totensonntag.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.