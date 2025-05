Was bedeutet der rätselhafte Schriftzug am Chemnitzer Hauptbahnhof?

„Fürchtet euch nicht“ steht in gelben Lettern am Bahnhofsvorplatz. Wer will wem damit etwas mitteilen?

Auch Nichtchristen ist bekannt, dass es sich um ein Bibelzitat handelt, das im Neuen Testament mehrfach in verschiedenen Varianten vorkommt. Warum aber steht es plötzlich an einem etwas heruntergekommenen Nebengebäude des Chemnitzer Hauptbahnhofes neben dem Warteplatz der Taxis?