Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick ins Karl-Schmidt-Rottluff-Haus: Selbstporträt des Künstlers.
Blick ins Karl-Schmidt-Rottluff-Haus: Selbstporträt des Künstlers. Bild: Ulf Dahl
Blick ins Karl-Schmidt-Rottluff-Haus: Selbstporträt des Künstlers.
Blick ins Karl-Schmidt-Rottluff-Haus: Selbstporträt des Künstlers. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Was ist da denn los? Schmidt-Rottluff-Museum und Mühle richten „Fest des Expressionismus“ aus
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der ersten Zusammenarbeit der beiden Häuser am Sonntag in der Kulturhauptstadt wird eine Tour zum Chemnitzer Künstler Karl Schmidt-Rottluff vorgestellt. Und mit großem Programm gefeiert, dass hier die Wiege der „Brücke“-Maler steht.

Wo hat er das „Haus am Augustmittag“ gemalt, wo die „Gartenstraße“, die heute anders heißt, oder die „Alte Pfarrscheune in Rabenstein“, die es nicht mehr gibt? Karl Schmidt-Rottluff, 1884 im heute zu Chemnitz gehörenden Stadtteil Rottluff geboren und Mitbegründer der bedeutenden Künstlergruppe „Brücke“, ließ Motive aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:02 Uhr
3 min.
DIW-Chef fordert verpflichtendes soziales Jahr für Rentner
DIW-Präsident Marcel Fratzscher fordert von älteren Menschen mehr Solidarität mit der jungen Generation. (Archivbild)
Vom Wirtschaftsinstitut DIW kommt erneut ein brisanter Vorschlag. Wieder geht es um Rentner.
04.06.2025
3 min.
Deutscher Mühlentag: Die Rottluff-Mühle in Chemnitz macht mit
Thomas Morgenstern, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins, und Brigitte Pfüller, zuständig für Presse- und Öffentlichtkeitsarbeit, erklären die Funktionsweise eines historischen Walzenstuhls in der Schmidt-Rottluff-Mühle.
In der elterlichen Wohn-Mühle des berühmten Künstlers Karl Schmidt-Rottluff wurde einst Getreide gemahlen. Zum Deutschen Mühlentag gibt es dort frisch restaurierte alte Technik zu bestaunen. Was noch neu ist im Industriedenkmal.
Georg Ulrich Dostmann ERZ-Foto
11:11 Uhr
3 min.
Weg für Watzke frei: BVB-Präsident Lunow verzichtet
BVB-Präsident Lunow (l) macht den Weg für Watzke (r) frei. (Archivfoto)
Der Machtkampf ums Präsidentenamt bei Borussia Dortmund ist beendet. Reinhard Lunow tritt nicht wieder an, der Weg für Hans-Joachim Watzke ist damit frei. In einer Mitteilung nennt Lunow die Gründe.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
07.08.2025
10 min.
Munch-Ausstellung mit dem „Schrei“ startet in der Kulturhauptstadt Chemnitz
Eine Version des bekannten „Schreis“ von Edvard Munch ist jetzt in Chemnitz zu sehen: die Lithografie „Geschrei“.
100 Werke von Edvard Munch, dem weltbekannten Maler aus Norwegen, sind ab Samstagnachmittag in den Kunstsammlungen Chemnitz zu sehen, dazu weitere Bilder anderer Künstler. Es geht um Angst, Einsamkeit und Melancholie, aber auch um die Energie, damit umzugehen. Und darum zu zeigen, was der große Munch in Chemnitz zu tun hatte.
Katharina Leuoth
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
Mehr Artikel