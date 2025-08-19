Was ist da denn los? Schmidt-Rottluff-Museum und Mühle richten „Fest des Expressionismus“ aus

Bei der ersten Zusammenarbeit der beiden Häuser am Sonntag in der Kulturhauptstadt wird eine Tour zum Chemnitzer Künstler Karl Schmidt-Rottluff vorgestellt. Und mit großem Programm gefeiert, dass hier die Wiege der „Brücke“-Maler steht.

Wo hat er das „Haus am Augustmittag" gemalt, wo die „Gartenstraße", die heute anders heißt, oder die „Alte Pfarrscheune in Rabenstein", die es nicht mehr gibt? Karl Schmidt-Rottluff, 1884 im heute zu Chemnitz gehörenden Stadtteil Rottluff geboren und Mitbegründer der bedeutenden Künstlergruppe „Brücke", ließ Motive aus...