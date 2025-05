Was ist nun schon wieder los? Nächste rätselhafte Installation in Chemnitz aufgetaucht

Nach „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ an der Stadthalle und „Fürchtet euch nicht“ am Bahnhof flimmern nun des Nachts über die bunte Esse rätselhafte Schriftzüge. Eine Spurensuche.

Der Takt, in dem in Chemnitz neuerdings chiffrierte Botschaften an prominenter Stelle im öffentlichen Raum platziert werden, schlaucht so langsam. Erregungspotenzial in der Netzgemeinde gibt es aber noch. Der neueste Aufreger: ein weiß leuchtender Schriftzug, der über die bunte Esse mit Daniel Burens Lichtkunst läuft. „Rettet die Wale! Kauft...