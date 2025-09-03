Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eine Elite gen-schnipselt sich Designerbabys zusammen - um Verschwörungstheorien wie diese, Fake News, Vorurteile und Populismus geht es auf einem Ausstellungsparcours im Chemnitzer Wirkbau.
Bild: Ulf Dahl
Eine Elite gen-schnipselt sich Designerbabys zusammen - um Verschwörungstheorien wie diese, Fake News, Vorurteile und Populismus geht es auf einem Ausstellungsparcours im Chemnitzer Wirkbau.
Eine Elite gen-schnipselt sich Designerbabys zusammen - um Verschwörungstheorien wie diese, Fake News, Vorurteile und Populismus geht es auf einem Ausstellungsparcours im Chemnitzer Wirkbau. Bild: Ulf Dahl
Was können Vorurteile anrichten? Demokratie-Parcours in Chemnitz entlarvt Schubladendenken und Verschwörungsmythen
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Das Projekt „Hinterfrage deine Wahrnehmung“ ist eines der wenigen im Kulturhauptstadtjahr, das sich offensiv der Demokratieförderung widmet. Auf einem groß angelegten Ausstellungsparcours im Chemnitzer Wirkbau sollen vor allem junge Menschen sensibilisiert werden. Wie sieht dieser Parcours aus? Und wer steckt dahinter?

Lässt sich eine Elite mit Hilfe einer Gen-Schere Designerbabys zurecht schnippeln? Sind Juden Deutsche? Sind Schwarze im Kapuzenshirt suspekt? Mit solchen Fragen, die ins Reich der Verschwörungsmythen führen beziehungsweise eng mit Vorurteilen verknüpft sind, konfrontiert seit Montag ein Ausstellungsparcours im Chemnitzer Wirkbau seine...
