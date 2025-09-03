Was können Vorurteile anrichten? Demokratie-Parcours in Chemnitz entlarvt Schubladendenken und Verschwörungsmythen

Das Projekt „Hinterfrage deine Wahrnehmung“ ist eines der wenigen im Kulturhauptstadtjahr, das sich offensiv der Demokratieförderung widmet. Auf einem groß angelegten Ausstellungsparcours im Chemnitzer Wirkbau sollen vor allem junge Menschen sensibilisiert werden. Wie sieht dieser Parcours aus? Und wer steckt dahinter?

Lässt sich eine Elite mit Hilfe einer Gen-Schere Designerbabys zurecht schnippeln? Sind Juden Deutsche? Sind Schwarze im Kapuzenshirt suspekt? Mit solchen Fragen, die ins Reich der Verschwörungsmythen führen beziehungsweise eng mit Vorurteilen verknüpft sind, konfrontiert seit Montag ein Ausstellungsparcours im Chemnitzer Wirkbau seine