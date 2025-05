Was sagen die Lichtenauer zur Kulturhauptstadt-Kunst in ihrem Ort?

Trotz Regens war am Sonntag das halbe Dorf auf den Beinen, um sich in Oberlichtenau erstmals ein meterhohes Kunstwerk anzusehen. „Freie Presse“ war dabei.

Was musste er sich nicht alles anhören, der französische Top-Künstler Daniel Buren, als er vor zwölf Jahren die gut 300 Meter hohe Esse in Chemnitz gestaltete. „Es farbiger Anstrich, das soll Kunst sein?“ oder „Sieht aus wie Spielzeug“ – so und ähnlich lauteten die ersten Kommentare. Doch die kritischen Stimmen verstummten bald....