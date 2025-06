Hohenstein-Ernstthal 05.06.2025

Was verbindet eine Strumpfhosen-Installation in Hohenstein-Ernstthal mit der Bunten Esse in Chemnitz?

Die Fassade des Textil- und Rennsportmuseums trägt seit dieser Woche Feinstrumpf. Auf den ersten Blick erkennbar ist das Ausgangsprodukt der Installation von Ulrike Kessl allerdings nicht. Ein Fassadenkunstwerk von Ulrike Kessl macht das Textil- und Rennsportmuseum (TRM) in Hohenstein-Ernstthal seit dieser Woche zu einem besonderen Hingucker. Die Ulrike Kessl aus Düsseldorf hat die Fassade mit einem geometrisch anmutenden Muster versehen, dessen Ausgangsmaterial auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist: Gestaltet wurde das Werk...

