Weihnachtskarten selbst gestalten ist beim Maker-Advent in Hohenstein-Ernstthal möglich

Mit schönen Weihnachtsstoffen und ein bisschen Kreativität können Besucher ihre eigenen Kartenmotive entwerfen.

Weihnachtsgrüße per Whatsapp oder E-Mail mögen schnell verschickt sein. Wirklich persönlich sind sie aber in aller Regel nicht. Für Leute, die ihren Freunden und Bekannten etwas Einzigartiges schenken wollen, bietet das Textil- und Rennsportmuseum deshalb am Wochenende an, eigene textile Weihnachtskarten zu gestalten und zu nähen....