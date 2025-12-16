MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Individuelle Weihnachtsgrüße werden am Wochenende im Museum gebastelt.
Individuelle Weihnachtsgrüße werden am Wochenende im Museum gebastelt. Bild: Textil- und Rennsportmuseum
Individuelle Weihnachtsgrüße werden am Wochenende im Museum gebastelt.
Individuelle Weihnachtsgrüße werden am Wochenende im Museum gebastelt. Bild: Textil- und Rennsportmuseum
Hohenstein-Ernstthal
Weihnachtskarten selbst gestalten ist beim Maker-Advent in Hohenstein-Ernstthal möglich
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit schönen Weihnachtsstoffen und ein bisschen Kreativität können Besucher ihre eigenen Kartenmotive entwerfen.

Weihnachtsgrüße per Whatsapp oder E-Mail mögen schnell verschickt sein. Wirklich persönlich sind sie aber in aller Regel nicht. Für Leute, die ihren Freunden und Bekannten etwas Einzigartiges schenken wollen, bietet das Textil- und Rennsportmuseum deshalb am Wochenende an, eigene textile Weihnachtskarten zu gestalten und zu nähen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
4 min.
Der Sieger steht fest: Erzgebirger küren leckersten Stollen
Er gehört zu Weihnachten wie Schwibbogen und Pyramide: der Stollen. Aber wo im Erzgebirge gibt es den leckersten?
Welcher Bäcker backt den besten Stollen? Das wollte „Freie Presse“ erfahren. Nun ist die Leserumfrage beendet. Bis zum Schluss lieferten sich drei Nominierte ein enges Rennen.
Patrick Herrl
22.10.2025
1 min.
Hohenstein-Ernstthal: 35 Jahre Einheit – was bleibt von der kritischen DDR-Literatur?
Die Friedliche Revolution hat zur Deutschen Einheit geführt. Doch was bedeutete dies für die frühere DDR-Literatur?
Henry Kreul beleuchtet in einem Vortrag im Textil- und Rennsportmuseum die Geschichte der kritischen Literatur in der DDR.
Cristina Zehrfeld
08:25 Uhr
3 min.
Überraschung bei den Niners Chemnitz: Neuer Spieler steht plötzlich in der offiziellen Kaderliste
Die aktuelle Saison begann Jordan Schakel beim belgischen Erstligisten BC Oostende. Jetzt wechselt er zu den Niners Chemnitz.
Der Basketball-Bundesligist hat kurz vor dem Heimspiel gegen Rostock heimlich, still und leise das Team vergrößert. Für den Neuzugang mit NBA-Spielen in der Vita muss auch kein Platz geschaffen werden.
Thomas Reibetanz
19.12.2025
8 min.
Erzgebirgskrimi: Ab Weihnachten geht’s weiter - doch hinter den Kulissen steigt der Kostendruck
 6 Bilder
Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler und Teresa Weißbach als Försterin Saskia Bergelt während Dreharbeiten zum 16. Erzgebirgskrimi in Schneeberg.
Im neuen Jahr sollen drei neue Erzgebirgskrimis gezeigt und drei neue gedreht werden; der erste neue Film steht auch bald in der ZDF-Mediathek. Auf den ersten Blick läuft‘s also rund, auf den zweiten Blick kneift auch hier der Kostendruck, sodass erstmals zwei Filme parallel gedreht werden. Was das heißt, wer künftig neben Kommissar Winkler ermitteln soll, was mit der Försterin wird und ob am Horizont das Ende der Reihe aufzieht, darüber spricht Produzent Rainer Jahreis im Interview.
Katharina Leuoth
27.11.2025
1 min.
Klang- und Lichtprojekt im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal
Eine spektakuläre Lichtshow verbunden mit Musik und Maschinengeräuschen ist am Samstag im Textil- und Rennsportmuseum zu erleben.
Cristina Zehrfeld
09:29 Uhr
3 min.
Fußball im Erzgebirge: Der perfekte Auftritt fängt in Albernau schon bei der Haarpracht an
Jonas Klötzer, Vincent Ebert und Robin Gräser (v. l.) vom SV Albernau sind Stammgäste bei Friseurmeisterin Christina Mothes in Aue.
Mit der neuen Trainerin und dem Aufstieg hat sich beim SV Albernau viel zum Positiven entwickelt. Der kleine Verein wächst. Und erhielt jetzt von einer Friseurmeisterin aus Aue textile Unterstützung.
Anna Neef
Mehr Artikel