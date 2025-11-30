Weihnachtssingen und Feierabend: So hat Chemnitz den letzten Tag des Kulturhauptstadtjahres gefeiert

Am Ende sangen Tausende gemeinsam Weihnachtslieder auf dem Theaterplatz und tanzten ausgelassene Polonaisen auf der Brückenstraße. Das Kulturhauptstadtjahr ist Samstagnacht offiziell zu Ende gegangen.

Am Nachmittag kurz vor 17 Uhr, die Sonne ist untergegangen. Das muss man hier kurz erwähnen: die Sonne. So, wie sie zur Eröffnung am 18. Januar schien und dann gefühlt ein Jahr nicht mehr unterging, fast genau so scheint sie auch an diesem Samstag, dem letzten Tag des Kulturhauptstadtjahres. Diese Kulturhauptstadt und ihr unfassbares Glück mit...