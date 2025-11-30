Weihnachtssingen und Feierabend: So hat Chemnitz den letzten Tag des Kulturhauptstadtjahres gefeiert

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Feierabend!“ - das Programm zum Finale der Kulturhauptstadt am Samstagabend auf der Brückenstraße.
„Feierabend!“ - das Programm zum Finale der Kulturhauptstadt am Samstagabend auf der Brückenstraße. Bild: Ulf Dahl
Am späten Nachmittag strömen Menschen zum Theaterplatz zum Weihnachtssingen.
Am späten Nachmittag strömen Menschen zum Theaterplatz zum Weihnachtssingen. Bild: Katharina Leuoth
Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz.
Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz. Bild: Ulf Dahl
„O du fröhliche“ zwischen Weihnachtsbäumen vor dem Opernhaus.
„O du fröhliche“ zwischen Weihnachtsbäumen vor dem Opernhaus. Bild: Ulf Dahl
Wer immer schonmal selbst einen Schwibbogen bauen wollte, der war beim Maker-Advent richtig.
Wer immer schonmal selbst einen Schwibbogen bauen wollte, der war beim Maker-Advent richtig. Bild: Marcus Legner
Machen kann man fast alles beim Maker-Advent. Auch Schokolade.
Machen kann man fast alles beim Maker-Advent. Auch Schokolade. Bild: Marcus Legner
Andrang vor der Stadthalle: Viele wollten beim Maker-Advent mitmachen.
Andrang vor der Stadthalle: Viele wollten beim Maker-Advent mitmachen. Bild: Marcus Legner
Die Bergparade zog am Nachmittag bei Sonnenschein durch die Stadt.
Die Bergparade zog am Nachmittag bei Sonnenschein durch die Stadt. Bild: Ulf Dahl
Wie immer war die Bergparade ein Zuschauermagnet.
Wie immer war die Bergparade ein Zuschauermagnet. Bild: Ulf Dahl
Clemens Kersten singt die humorvoll-schräge Liebeserklärung „In Chemnitz am Sonntag um Vier“.
Clemens Kersten singt die humorvoll-schräge Liebeserklärung „In Chemnitz am Sonntag um Vier“. Bild: Ulf Dahl
Oberbürgermeister Sven Schulze und Bürgermeister der Kulturhauptstadtregion beim „Steiger“-Lied auf der Bühne.
Oberbürgermeister Sven Schulze und Bürgermeister der Kulturhauptstadtregion beim „Steiger“-Lied auf der Bühne. Bild: Ulf Dahl
Mit Leuchttürmen in die Nacht.
Mit Leuchttürmen in die Nacht. Bild: Ulf Dahl
Und wild wird getanzt.
Und wild wird getanzt. Bild: Ulf Dahl
Mit DJs weiter in die Nacht getanzt.
Mit DJs weiter in die Nacht getanzt. Bild: Ulf Dahl
„Feierabend!“ - das Programm zum Finale der Kulturhauptstadt am Samstagabend auf der Brückenstraße.
„Feierabend!“ - das Programm zum Finale der Kulturhauptstadt am Samstagabend auf der Brückenstraße. Bild: Ulf Dahl
Am späten Nachmittag strömen Menschen zum Theaterplatz zum Weihnachtssingen.
Am späten Nachmittag strömen Menschen zum Theaterplatz zum Weihnachtssingen. Bild: Katharina Leuoth
Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz.
Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz. Bild: Ulf Dahl
„O du fröhliche“ zwischen Weihnachtsbäumen vor dem Opernhaus.
„O du fröhliche“ zwischen Weihnachtsbäumen vor dem Opernhaus. Bild: Ulf Dahl
Wer immer schonmal selbst einen Schwibbogen bauen wollte, der war beim Maker-Advent richtig.
Wer immer schonmal selbst einen Schwibbogen bauen wollte, der war beim Maker-Advent richtig. Bild: Marcus Legner
Machen kann man fast alles beim Maker-Advent. Auch Schokolade.
Machen kann man fast alles beim Maker-Advent. Auch Schokolade. Bild: Marcus Legner
Andrang vor der Stadthalle: Viele wollten beim Maker-Advent mitmachen.
Andrang vor der Stadthalle: Viele wollten beim Maker-Advent mitmachen. Bild: Marcus Legner
Die Bergparade zog am Nachmittag bei Sonnenschein durch die Stadt.
Die Bergparade zog am Nachmittag bei Sonnenschein durch die Stadt. Bild: Ulf Dahl
Wie immer war die Bergparade ein Zuschauermagnet.
Wie immer war die Bergparade ein Zuschauermagnet. Bild: Ulf Dahl
Clemens Kersten singt die humorvoll-schräge Liebeserklärung „In Chemnitz am Sonntag um Vier“.
Clemens Kersten singt die humorvoll-schräge Liebeserklärung „In Chemnitz am Sonntag um Vier“. Bild: Ulf Dahl
Oberbürgermeister Sven Schulze und Bürgermeister der Kulturhauptstadtregion beim „Steiger“-Lied auf der Bühne.
Oberbürgermeister Sven Schulze und Bürgermeister der Kulturhauptstadtregion beim „Steiger“-Lied auf der Bühne. Bild: Ulf Dahl
Mit Leuchttürmen in die Nacht.
Mit Leuchttürmen in die Nacht. Bild: Ulf Dahl
Und wild wird getanzt.
Und wild wird getanzt. Bild: Ulf Dahl
Mit DJs weiter in die Nacht getanzt.
Mit DJs weiter in die Nacht getanzt. Bild: Ulf Dahl
Kultur
Weihnachtssingen und Feierabend: So hat Chemnitz den letzten Tag des Kulturhauptstadtjahres gefeiert
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Ende sangen Tausende gemeinsam Weihnachtslieder auf dem Theaterplatz und tanzten ausgelassene Polonaisen auf der Brückenstraße. Das Kulturhauptstadtjahr ist Samstagnacht offiziell zu Ende gegangen.

Am Nachmittag kurz vor 17 Uhr, die Sonne ist untergegangen. Das muss man hier kurz erwähnen: die Sonne. So, wie sie zur Eröffnung am 18. Januar schien und dann gefühlt ein Jahr nicht mehr unterging, fast genau so scheint sie auch an diesem Samstag, dem letzten Tag des Kulturhauptstadtjahres. Diese Kulturhauptstadt und ihr unfassbares Glück mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
10:00 Uhr
2 min.
So viele Menschen kamen zum Kuha-Finale in Chemnitz
Zum Weihnachtssingen auf dem Theaterplatz versammelten sich laut Rathaus 6000 Menschen.
Bergparade, Weihnachtssingen, Abschlussfeier: Die Stadt hat ein Fazit zum Feier-Samstag gezogen. Auch die Polizei fasste die Lage zusammen.
Benjamin Lummer
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
29.11.2025
11 min.
Kulturhauptstadt-Finale in Bildern: Ein Rave zum Schluss
 62 Bilder
Schlussakt der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 auf der Bühne an der Brückenstraße.
Am 18. Januar 2025 startete das Festjahr auf einer Bühne an der Brückenstraße, am Samstag geht es dort auch wieder zu Ende. Die letzten Eindrücke des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz.
von unserer Redaktion
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
Mehr Artikel