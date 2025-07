Wenn die Frauen die Stadt verlassen: Chemnitzer Projekt beleuchtet Gründe und erzählt sie auf besondere Weise

Warum verlassen Frauen ihre Heimatstadt? Diese Frage treibt eine Chemnitzer Illustratorin um. Sie hat Protagonistinnen gefunden, die ihre Geschichte erzählen.

In Chemnitz leben mehr Frauen als Männer. Das ist aber nur eine Seite. Schaut man einige Jahre und Jahrzehnte zurück, so fällt auf, dass der Frauenanteil in Chemnitz deutlich stärker zurückging als im gleichen Zeitraum bei den Männern. Dass Frauen die Stadt verlassen, ist ein Phänomen, dass sich seit der Wiedervereinigung beobachten lässt....