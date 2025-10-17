Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Auswahl an KI-geschriebenen Reiseführern über Chemnitz, die es bei Amazon zu kaufen gibt.
Eine Auswahl an KI-geschriebenen Reiseführern über Chemnitz, die es bei Amazon zu kaufen gibt. Bild: Screenshot: Amazon
Eine Auswahl an KI-geschriebenen Reiseführern über Chemnitz, die es bei Amazon zu kaufen gibt.
Eine Auswahl an KI-geschriebenen Reiseführern über Chemnitz, die es bei Amazon zu kaufen gibt. Bild: Screenshot: Amazon
Chemnitz
Wenn die KI Reiseführer über Chemnitz schreibt: „Wo Hipster die Wassertemperatur mit Laserthermometern messen“
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kulturhauptstadt hat Interesse von Autoren geweckt, die es wahrscheinlich gar nicht gibt. Stattdessen dichten Computer alles zusammen, was das Internet hergibt. Die Bücher, die auf Amazon angeboten werden, führen in der klassischen Buchbranche zu Problemen.

Schön wär‘s, denkt man sich, wenn man den ausgeschmückten Formulierungen von Alfred Wiles in seinem aktuellen Reiseführer „Chemnitz 2025“ folgt. Er schreibt von alten Fabrikhallen, die zu Künstlerkollektiven wurden, von abstrakten Würfeln und skurrilen Bänken, die zum Innehalten einladen. Der Autor empfiehlt, Chemnitz zu Fuß zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
3 min.
"So viele Fragen" - Familiengottesdienst nach Tod von Fabian
Das Meer an Kerzen vor der Güstrower Pfarrkirche wächst noch immer.
Das Kerzenmeer vor der Kirche wächst. Drinnen trauern rund 100 Menschen um den achtjährigen Fabian aus Güstrow, der einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.
18.10.2025
1 min.
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig durch Pilzsammler ausgebremst
Ein Zug der MRB von Leipzig nach Chemnitz am Bahnhof Narsdorf.
Züge zwischen Chemnitz und Leipzig hatten am Samstagmorgen bis zu einer Stunde Verspätung. Der Grund klingt kurios.
Erik Anke
23.09.2025
2 min.
Stefan Tschök auf Stimmenfang: Was bringt Burgstädt der Kulturhauptstadt-Titel von Chemnitz?
Der Chemnitzer Autor Stefan Tschök lädt zur Lesung in die Stadtbibliothek Burgstädt ein.
Mit dem Buch „Was? Chemnitz?!“ im Gepäck reist Stefan Tschök durch die Region. Die Kulturhauptstadt steht im Fokus. Nach der Eröffnung des Kunstprojekts in Burgstädt steht die Frage: Was bringt das?
Bettina Junge
13:33 Uhr
2 min.
Umstrittener Schlagersänger Wendler tritt in Leipzig auf
Wendler polarisiert wieder: Der umstrittene Schlagersänger kehrt nach mindestens sechs Jahren auf eine ostdeutsche Bühne zurück.
Nach umstrittenen Aussagen während der Corona-Pandemie feiert Michael Wendler sein Bühnen-Comeback in Leipzig – begleitet von Kritik aus der Schlagerszene.
11.10.2025
4 min.
Mensch oder KI? Junge Leute bringen mit „Chemnitz Moves“ zeitgenössisches Stück auf die Bühne
Mary-Jane Linder, Jason Marten und Tim Zenner sind drei der jungen Leute, die auf der Bühne stehen werden. Angeleitet werden sie von Choreografin Sara Ezzell (re.).
Noch zwei Monate, dann führen junge Leute aus Don Bosco-Einrichtungen ein musikgewaltiges Theaterstück auf. Sie widmen sich dabei dem Thema KI und gehen nicht alltäglich aus sich heraus.
Steffi Hofmann
17.10.2025
5 min.
Amtsgericht wird zur Filmkulisse für neuen Erzgebirgskrimi: Richter verrät Details zum ZDF-Dreh
Für den 16. Erzgebirgskrimi wird in Kürze am Amtsgericht in Aue gedreht. In dem neuen Teil ermitteln wieder Teresa Weißbach und Kai Scheve.
Im Amtsgericht Aue wird in Kürze ermittelt – fürs Fernsehen. Das ZDF filmt hier Szenen für den 16. Erzgebirgskrimi. Richter Sebastian Behler verrät vorab im Interview, wie der Dreh abläuft und welche Auswirkungen es auf den Gerichtsbetrieb gibt.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel