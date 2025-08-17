Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Silvio Ahner von den Ostblockpfuschern aus Taura mit seinem Trabigrill beim 48-Stunden-Kochmarathon in Neukirchen – ein Angebot zur Kulturhauptstadt im ehemaligen Autohaus.
Silvio Ahner von den Ostblockpfuschern aus Taura mit seinem Trabigrill beim 48-Stunden-Kochmarathon in Neukirchen – ein Angebot zur Kulturhauptstadt im ehemaligen Autohaus. Bild: Andreas Seidel
Silvio Ahner von den Ostblockpfuschern aus Taura mit seinem Trabigrill beim 48-Stunden-Kochmarathon in Neukirchen – ein Angebot zur Kulturhauptstadt im ehemaligen Autohaus.
Silvio Ahner von den Ostblockpfuschern aus Taura mit seinem Trabigrill beim 48-Stunden-Kochmarathon in Neukirchen – ein Angebot zur Kulturhauptstadt im ehemaligen Autohaus. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Wenn es hupt, ist die Wurst fertig - Trabi-Grill feiert Premiere beim Kochmarathon in Neukirchen
Redakteur
Von Bettina Junge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das ehemalige Autohaus in Neukirchen wird zur Eventküche. Der Trabant-Grill von Silvio Ahner begeistert beim Kochmarathon. Doch das ist nicht alles, was die Ostblockpfuscher zu bieten haben.

Pappe, Plastebomber, Zwickauer Gehhilfe: Der Trabant, den alle nur Trabi nennen, hat so manchen Spitznamen verpasst bekommen. Zum Abschluss des 48-Stunden-Kochmarathons am Sonntag in Neukirchen hat sich alles um das DDR-Kultauto gedreht. Seit Freitag, 17 Uhr, standen drei Tage lang Geschmack, Gemeinschaft und kreative Küchenkunst im ehemaligen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.07.2025
6 min.
Mit dem Fahrrad auf dem Purple Path – diese Touren empfiehlt die „Freie Presse“
Den Purple Path auf zwei Rädern entdecken: zum Beispiel die riesige Textilstruktur „Mapping Patterns: Industrial Flora“ in Niederwiesa.
Wer Bewegung und Muse gleichermaßen sucht, kann den Purple Path nicht nur wandernd oder mit dem Auto, sondern auch per Fahrrad entdecken. Wie können kunstinteressierte Radfahrer an die Planung herangehen und wo kommt man unterwegs ins Staunen? Tipps und Beispielrouten im Überblick.
Jakob Nützler
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
10.08.2025
5 min.
Was verschlägt einen erzgebirgischen Michelin-Sternekoch in ein ehemaliges Autohaus in Neukirchen?
Michelin-Sternekoch Benjamin Unger kommt mit einem besonderen Fünf-Gänge-Menü nach Neukirchen.
Sternekoch Benjamin Unger kommt am 16. August für ein besonderes Event nach Neukirchen. Im Gepäck hat er eine Auswahl erzgebirgischer Rezepte – allerdings in neuer Version. Wie schmeckt das Erzgebirge?
Julia Grunwald
10:24 Uhr
3 min.
Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie
Es geht wieder los: In den kommenden Tagen wird es voll sein in den Kölner Messehallen.
Die Computerspielemesse Gamescom ist ein Besuchermagnet, Hunderttausende Fans und Fachleute werden bis Sonntag erwartet. Schon am ersten Tag war das Gedränge groß.
10:08 Uhr
3 min.
Song aus Netflix-Film ist der Sommerhit 2025
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Band Huntrix - hier von links nach rechts: Zoey, Rumi und Mira.
Im Animationsfilm "KPop Demon Hunters" wird der Song "Golden" ein großer Hit. Auch in der Realität stürmt die fiktive Band die Charts. Nun bekommt sie auch eine besondere Auszeichnung in Deutschland.
Sabrina Szameitat, dpa
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
Mehr Artikel