Wenn es hupt, ist die Wurst fertig - Trabi-Grill feiert Premiere beim Kochmarathon in Neukirchen

Das ehemalige Autohaus in Neukirchen wird zur Eventküche. Der Trabant-Grill von Silvio Ahner begeistert beim Kochmarathon. Doch das ist nicht alles, was die Ostblockpfuscher zu bieten haben.

Pappe, Plastebomber, Zwickauer Gehhilfe: Der Trabant, den alle nur Trabi nennen, hat so manchen Spitznamen verpasst bekommen. Zum Abschluss des 48-Stunden-Kochmarathons am Sonntag in Neukirchen hat sich alles um das DDR-Kultauto gedreht. Seit Freitag, 17 Uhr, standen drei Tage lang Geschmack, Gemeinschaft und kreative Küchenkunst im ehemaligen... Pappe, Plastebomber, Zwickauer Gehhilfe: Der Trabant, den alle nur Trabi nennen, hat so manchen Spitznamen verpasst bekommen. Zum Abschluss des 48-Stunden-Kochmarathons am Sonntag in Neukirchen hat sich alles um das DDR-Kultauto gedreht. Seit Freitag, 17 Uhr, standen drei Tage lang Geschmack, Gemeinschaft und kreative Küchenkunst im ehemaligen...