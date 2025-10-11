Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sindy Hohmann und Tilo Kühl-Schimmel (Bildmitte) empfangen die Gäste persönlich.
Sindy Hohmann und Tilo Kühl-Schimmel (Bildmitte) empfangen die Gäste persönlich.
Chemnitz
Wer ist die Schönste im ganzen Kraftverkehr: Neues Format „Ball de Couture“ startet mit erster Auflage
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Tanz und verrückter Fummel: Unter diesem Motto steht der erste „Ball de Couture“. Im Kraftverkehr startete am Samstag die erste Auflage. „Freie Presse“ hat die ersten Eindrücke.

Der Anlass ist Chemnitz 2025, also die Kulturhauptstadt. Ziel ist darüber hinaus, dass sich das neue Ball-Format in Chemnitz etabliert. 400 Gäste feierten laut Veranstalter am Samstagabend im Kraftverkehr den ersten „Ball de Couture“ – bis zwei Uhr in die Nacht. Auch wer des Französischen nicht mächtig ist, errät: Es geht neben Tanz...
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
19.09.2025
4 min.
Kurz vor „Rummelplatz“-Premiere in Chemnitz: Oper trifft Eishockey
GMD Benjamin Reiners (links) trifft am Samstag Torsten Buschmann, Chef der Crashers Chemnitz.
Obwohl am Samstag mit „Rummelplatz“ die wichtigste Premiere der Opernsaison ansteht, kommt GMD Benjamin Reiners kurz davor zu einem Spiel des Eishockey-Nachwuchses. Danach geht er aber auf Nummer sicher.
Jana Peters
16:13 Uhr
6 min.
Nachrichtendienste zu Russland: bestenfalls "eisiger Friede"
BND-Präsident Martin Jäger warnt vor einer Eskalation mit Russland: "Wir stehen schon heute im Feuer."
Künstliche Intelligenz, Deep Fakes und Online-Rekrutierung - die deutschen Nachrichtendienste stellen sich auf neue Methoden ein. Die größten Kopfschmerzen bereitet aber seit Jahren dasselbe Land.
Martina Herzog, dpa
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
22.09.2025
4 min.
Tanz und verrückter Fummel: So soll der neue „Ball de Couture“ in Chemnitz werden
Sindy Hohmann und Tilo Kühl-Schimmel lassen beim „Ball de Couture“ Tänzer aus ihrer Tanzschule auftreten.
Der „Ball de Couture“ soll Gästen die Möglichkeit bieten, sich so richtig in Schale zu werfen, ohne starre Regeln. Von Brautkleid bis ganz kurz ist alles drin.
Jana Peters
16:20 Uhr
1 min.
Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild)
Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.
Mehr Artikel