Wie die Kulturhauptstadt und „Rummelplatz“ eine kanadische Familie in Chemnitz vereinen

14 Mitglieder der Familie von Nancy Gibson, Leiterin der städtischen Musikschule, sind in Chemnitz zu Besuch. Schuld daran sind ein Morgen im Pyjama in Toronto und ein ungewöhnliches Buch-Geschenk.

Dieses Buch machte sie nervös: Es war dick wie ein Ziegelstein und sah düster aus. Was hatte sich ihre jüngste Schwester nur dabei gedacht, ihr dieses Buch zum Geburtstag nach Toronto zu schicken, fragte sich Marny Gibson. Zwar war es auf Englisch, aber auf dem Cover stand ein deutscher Titel: „Rummelplatz“. Sie legte den Wälzer zunächst...