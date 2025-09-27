Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nancy Gibson (links) mit ihren Schwestern Jane Weigel (Mitte) und Marny Gibson (mit „Rummelplatz“). Kulturhauptstadt macht’s möglich: Noch nie waren sie zu dritt in Chemnitz.
Nancy Gibson (links) mit ihren Schwestern Jane Weigel (Mitte) und Marny Gibson (mit „Rummelplatz“). Kulturhauptstadt macht’s möglich: Noch nie waren sie zu dritt in Chemnitz. Bild: Toni Söll
Nancy Gibson (links) mit ihren Schwestern Jane Weigel (Mitte) und Marny Gibson (mit „Rummelplatz“). Kulturhauptstadt macht’s möglich: Noch nie waren sie zu dritt in Chemnitz.
Nancy Gibson (links) mit ihren Schwestern Jane Weigel (Mitte) und Marny Gibson (mit „Rummelplatz“). Kulturhauptstadt macht’s möglich: Noch nie waren sie zu dritt in Chemnitz. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Wie die Kulturhauptstadt und „Rummelplatz“ eine kanadische Familie in Chemnitz vereinen
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

14 Mitglieder der Familie von Nancy Gibson, Leiterin der städtischen Musikschule, sind in Chemnitz zu Besuch. Schuld daran sind ein Morgen im Pyjama in Toronto und ein ungewöhnliches Buch-Geschenk.

Dieses Buch machte sie nervös: Es war dick wie ein Ziegelstein und sah düster aus. Was hatte sich ihre jüngste Schwester nur dabei gedacht, ihr dieses Buch zum Geburtstag nach Toronto zu schicken, fragte sich Marny Gibson. Zwar war es auf Englisch, aber auf dem Cover stand ein deutscher Titel: „Rummelplatz“. Sie legte den Wälzer zunächst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt Chemnitz: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
21.09.2025
4 min.
Kritiker feiern Chemnitzer „Rummelplatz“-Oper – Mitreißendes Spektakel, Höhepunkt des Kulturhauptstadtjahrs, Sternstunde
Der ausgelassene Tanz endet mit einem Einsatz der Staatsmacht: Die Oper „Rummelplatz“ begeistert Deutschlands Kritiker.
Dass Chemnitz im Mittelpunkt der kulturellen Wahrnehmung Deutschlands steht, kommt selbst im Kulturhauptstadtjahr selten vor. Die Oper „Rummelplatz“ aber stößt überregional auf Begeisterung.
Frank Hommel
Mehr Artikel