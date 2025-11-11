Wie weiter mit dem Chemnitzer Schauspielhaus? Debatte neu entfacht

Bisher waren Stadträte und Medien über die Pläne für Neubau oder Sanierung informiert. Nun bieten sich für die Chemnitzer immer mehr Möglichkeiten, sich zu informieren und mitzudiskutieren.

Soll das Schauspielhaus saniert oder auf dem Spinnbau-Gelände neu gebaut werden? Darüber sollte der Stadtrat eigentlich bereits im August entscheiden. Wegen der Aufsplittung der AfD-Fraktion und daraus resultierender Neuwahlen der Gremien wurden alle Sitzungen abgesagt. Dafür wird die Debatte um das Schauspiel jetzt in die Öffentlichkeit...