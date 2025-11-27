Wir gehen rein: Die Küche aus der Garage - wie die Kuratorin des Kuha-Garagenprojekts wohnt

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka zwischen upgecycelten Küchenregalen, polnischer Suppe, japanischer Kunst und Kofferaufklebern aus alten Zeiten.

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka reicht zur Begrüßung nicht die Hand, zumindest nicht, solange der Besucher vor der Türschwelle steht. „Die Schwelle symbolisiert, dass etwas zwischen uns steht“, sagt sie. Und das will ja keiner. Also: erst reingehen, dann Hände schütteln. In dieser Reihenfolge mache man das in Polen. Da kennt sich Agnieszka...