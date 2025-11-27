Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Garagen-Kuratorin Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka in ihrer Chemnitzer Küche, in der ein altes, orangefarben gestrichenes und auf die Seite gelegtes Fenster als Spritzschutz für den Herd dient.
Garagen-Kuratorin Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka in ihrer Chemnitzer Küche, in der ein altes, orangefarben gestrichenes und auf die Seite gelegtes Fenster als Spritzschutz für den Herd dient. Bild: Mark Frost
Der Herd, ummantelt von upgecycelten Regalen.
Der Herd, ummantelt von upgecycelten Regalen. Bild: Mark Frost
Drei Kücheninseln sind entstanden.
Drei Kücheninseln sind entstanden. Bild: Mark Frost
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka vor ihrer Wand mit japanischen Grafiken: Die meisten hat sie in Tokio gekauft. Rechts ist eine Grafik des Medienkunst-Pioniers Nam June Paik zu sehen.
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka vor ihrer Wand mit japanischen Grafiken: Die meisten hat sie in Tokio gekauft. Rechts ist eine Grafik des Medienkunst-Pioniers Nam June Paik zu sehen. Bild: Mark Frost
Alte Kofferaufkleber.
Alte Kofferaufkleber. Bild: Mark Frost
Sesselecke mit zeitgenössischer Kunst: Das Bild hat Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka vom befreundeten Künstler Andrzej Dax Dakszewicz in Wroclaw gekauft, als sie wusste, dass sie nach Chemnitz gehen würde. Das Bild ohne Titel entstand in den Jahren 1994 und 2021.
Sesselecke mit zeitgenössischer Kunst: Das Bild hat Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka vom befreundeten Künstler Andrzej Dax Dakszewicz in Wroclaw gekauft, als sie wusste, dass sie nach Chemnitz gehen würde. Das Bild ohne Titel entstand in den Jahren 1994 und 2021. Bild: Mark Frost
Kultur
Wir gehen rein: Die Küche aus der Garage - wie die Kuratorin des Kuha-Garagenprojekts wohnt
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka zwischen upgecycelten Küchenregalen, polnischer Suppe, japanischer Kunst und Kofferaufklebern aus alten Zeiten.

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka reicht zur Begrüßung nicht die Hand, zumindest nicht, solange der Besucher vor der Türschwelle steht. „Die Schwelle symbolisiert, dass etwas zwischen uns steht“, sagt sie. Und das will ja keiner. Also: erst reingehen, dann Hände schütteln. In dieser Reihenfolge mache man das in Polen. Da kennt sich Agnieszka...
