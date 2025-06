Chemnitz 13.06.2025

„Wir sind the Unseen, die nicht dazugehören“: Fotoprojekt in der JVA Chemnitz zeigt das Leben in Haft

Drei Kunst-Studenten haben mehrmals Häftlinge getroffen. Daraus sind Fotos entstanden, die Einblicke in den Chemnitzer Gefängnisalltag geben. Sie sind jetzt auf den Außenmauern zu sehen. Eine spezielle Frage stellten die Studenten nicht. Wer mit dem Auto die Reichenhainer Straße befährt, zwischen Thalheimer Straße und Südring, kommt an den Mauern der Justizvollzugsanstalt vorbei. Für Nichtsahnende könnten es aber auch Lärmschutzwände sein. Jetzt geben aber großformatige Fotos mehr Hinweise auf das, was sich hinter diesen Mauern verbirgt. „Durch Fotografie keine...

