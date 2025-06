Wo Eisenbahnromantik und Komfort zusammengehen: Westsachsens außergewöhnlichste Unterkunft

Das Lok-Hotel in Wiesenburg hat sich als Topquartier unter Eisenbahnfans herumgesprochen. Die „Freie Presse“ hat einen Urlauber in der ausrangierten Diesellok besucht. Warum der wiederkommen will.

In einem Eisenbahnwaggon hat Reinhard Giesberts schon übernachtet. „Aber in einer Diesellok? Noch nie!" sagt der 67-Jährige aus dem Münsterland und ist von seiner Unterkunft in Wiesenburg begeistert. Vier Nächte ist das Dampflokzimmer im Lok-Hotel „V 180" sein Quartier während eines Kurzurlaubs in Westsachen.