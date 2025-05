„Woraus wir gemacht sind“: Pochen-Ausstellung im Chemnitzer Wirkbau verbindet DDR und Ukraine-Krieg

Wer glaubt, keine Nachrichten mehr zum Krieg in der Ukraine lesen oder sehen zu können und trotzdem nicht abstumpfen will, dem sei die neue Ausstellung empfohlen. Sie erzählt eindrücklich von Wunden und Widerstandskraft.

Es ist ein aufgeblasener Stern der Völkerfreundschaft. Groß und rot baumelt er von der Decke. So aufgeblasen, wie die einst von sozialistischen Staaten ideologisch propagierte Völkerfreundschaft. In der DDR war das Wort seitens der Parteioberen ständig zu hören. In der Sowjetunion ebenso, gemeint als Freundschaft zwischen den Völkern der...