„Zehn vor Zwölf“ beim Kosmos Chemnitz: Diskussion mit Alexander Dierks, Rasha Nasr - und Ihnen

„Popcorn, Pop und Politik“ - beim politischen Talk der „Freien Presse“. am Samstag bringen wir im Milchhäuschen am Schloßteich unseren preisgekrönten Politik-Newsletter auf die Bühne. Mit tollen Gästen und ein paar Überraschungen.

Chemnitz. Das Chemnitzer Kosmos-Festival – das sind nicht nur Bands wie Deine Freunde und Juli auf der Hauptbühne, nein, eigentlich ist das Kosmos ein Festival für Demokratie. Das war die Idee, als aus dem „Wir sind mehr“-Konzert – das die Antwort auf die rechtsextremen Ausschreitungen 2018 war – ein Jahr später ein Festival wurde. Die eigentlichen Headliner des Kosmos’ sind also die Menschen, die sich in diesen drei Tagen in der Stadt begegnen; die hier zusammen schlendern, essen, tanzen – und miteinander ins Gespräch kommen.

Es gibt also keinen besseren Ort, um darüber zu diskutieren, was unsere Gesellschaft gerade bewegt, und zwar auch mit denen, die in den Parlamenten Politik machen.

Am Samstag um 12 Uhr feiert die „Freie Presse“ deshalb eine kleine Premiere auf dem Kosmos: Wir bringen unseren Landespolitik-Newsletter „Zehn vor Zwölf“ zum ersten Mal live auf die Bühne, um punkt 12 Uhr geht es los, im Milchhäuschen am Schloßteich.

Eingeladen haben wir: den Landtagspräsidenten Alexander Dierks (CDU), die SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Nasr und Valentin Lippmann, den Parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im Landtag. Es moderieren die Stellvertretenden Chefredakteure Anne Lena Mösken und Sascha Aurich. Kommen Sie vorbei, diskutieren Sie mit. Es gibt Popcorn für alle. (fp)