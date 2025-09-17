Zu früh, zu spät, zu kompliziert? Warum Beteiligungsprozesse in Städten so schwierig sind

Kultur
In Chemnitz will das Festival „Light our Vision“ Neugestaltungsideen für die Innenstadt rund um den Marxkopf anschieben. Die Idee: Sollten nicht die Chemnitzer mitbestimmen über die Stadt, die sie jeden Tag sehen, erleben, beleben müssen? Dazu gibt es eine Podiumsdiskussion der „Freien Presse“.
Man kennt das Problem: Sobald von einem großen Bauvorhaben berichtet wird, ist die Aufregung groß. Wieso erfahren wir erst jetzt davon? – heißt es dann oft. Warum hat man uns nicht gefragt? Oft wurden solche Veränderungen aber schon lange vorher durch städtebauliche Pläne vorbereitet. Aber für die interessierten sich nur wenige. Und:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.