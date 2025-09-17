Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wegreißen, um Luft zu schaffen? Videokunst von Vanessa Cardui am Marxkopf bei „Light our Vision“ 2024.
Wegreißen, um Luft zu schaffen? Videokunst von Vanessa Cardui am Marxkopf bei „Light our Vision“ 2024. Bild: Andreas Seidel
Wegreißen, um Luft zu schaffen? Videokunst von Vanessa Cardui am Marxkopf bei „Light our Vision“ 2024.
Wegreißen, um Luft zu schaffen? Videokunst von Vanessa Cardui am Marxkopf bei „Light our Vision“ 2024. Bild: Andreas Seidel
Kultur
Zu früh, zu spät, zu kompliziert? Warum Beteiligungsprozesse in Städten so schwierig sind
Von Klaus Selle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Chemnitz will das Festival „Light our Vision“ Neugestaltungsideen für die Innenstadt rund um den Marxkopf anschieben. Die Idee: Sollten nicht die Chemnitzer mitbestimmen über die Stadt, die sie jeden Tag sehen, erleben, beleben müssen? Dazu gibt es eine Podiumsdiskussion der „Freien Presse“.

Man kennt das Problem: Sobald von einem großen Bauvorhaben berichtet wird, ist die Aufregung groß. Wieso erfahren wir erst jetzt davon? – heißt es dann oft. Warum hat man uns nicht gefragt? Oft wurden solche Veränderungen aber schon lange vorher durch städtebauliche Pläne vorbereitet. Aber für die interessierten sich nur wenige. Und:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:30 Uhr
4 min.
„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation.
Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.
Mathias Herrmann
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
16:30 Uhr
4 min.
Architektonische Visionen für Chemnitz: Von einer unterirdischen Niners-Halle bis zu Zeltdächern wie in München
Mitorganisatior Mario Friedrich ist mit der Resonanz auf die Wettbewerbsausschreibung zufrieden.
Die Fläche hinter dem als „Parteifalte“ bekannten Behördengebäude ist eine offene Wunde mitten in der Stadt. Studenten aus ganz Deutschland haben bei einem Ideenwettbewerb für den „Marienplatz“ ihre Vorstellungen eingereicht.
Jens Kassner
18:00 Uhr
5 min.
Braucht Chemnitz eine Basketballhalle in der City?
Gegenwärtig spielen die Niners in der Chemnitzer Messe, möchten aber eine eigene Halle.
Die im Mai der Stadt übergebene Machbarkeitsstudie für einen Sport- und Kulturcampus ist jetzt in einer Zusammenfassung veröffentlicht. Das Thema steht im Mittelpunkt eines Podiums der FP am Dienstag.
Jens Kassner
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel