Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Modell der Skulptur "Inside" des Künstlers Axel Anklam. Eine der drei Originalskulpturen wird in Augustusburg aufgestellt.
Ein Modell der Skulptur "Inside" des Künstlers Axel Anklam. Eine der drei Originalskulpturen wird in Augustusburg aufgestellt. Bild: Stephan Klonk
Ein Modell der Skulptur "Inside" des Künstlers Axel Anklam. Eine der drei Originalskulpturen wird in Augustusburg aufgestellt.
Ein Modell der Skulptur "Inside" des Künstlers Axel Anklam. Eine der drei Originalskulpturen wird in Augustusburg aufgestellt. Bild: Stephan Klonk
Flöha
Zum Abschluss der Kulturhauptstadt bekommt Augustusburg doch noch eine Purple-Path-Skulptur
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im ersten Anlauf war der Purple-Path-Kurator mit seinem Skulpturen-Vorschlag abgeblitzt. Jetzt gibt es ein Kunstwerk, das in Augustusburg auf Zustimmung stößt. Und was ist mit dem „Platzhirsch“?

Zum Finale der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 bekommt die Stadt Augustusburg doch noch eine Skulptur und wird damit Teil des Purple Path. Nachdem der erste Vorschlag von Purple-Path-Kurator Alexander Ochs, die Skulptur Boulders & Chairs der polnischen Künstlerin Alicja Kwade vom Augustusburger Stadtrat vor einem Jahr abgelehnt worden war, erntet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
15.05.2025
3 min.
Nach Nein zu Purple-Path-Projekt: Welche Skulptur in Augustusburg stehen soll
Das verhüllte Modell der Skulptur „Platzhirsch“, die im Anna-Garten in Augustusburg aufgestellt werden soll.
Nach dem gescheiterten Purple-Path-Projekt in Augustusburg wird die Stadt die Skulptur eines ortsansässigen Künstlers aufstellen. Die Figur ist noch geheim, aber der Name macht schon mal neugierig.
Matthias Behrend
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
23.05.2025
2 min.
Das Geheimnis um den „Platzhirsch“ ist gelüftet: So sieht die neue Skulptur von Augustusburg aus
Bürgermeister Jens Schmidt (links) und Künstler Erik Neukirchner enthüllten am 23. Mai unterhalb von Schloss Augustusburg das Modell für die neue Skulptur.
Nach dem gescheiterten Purple-Path-Projekt stellt die Stadt eine eigene Skulptur auf. Sie heißt „Platzhirsch“ und bietet viel Gesprächsstoff.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
Mehr Artikel