Zum Abschluss der Kulturhauptstadt bekommt Augustusburg doch noch eine Purple-Path-Skulptur

Flöha
Im ersten Anlauf war der Purple-Path-Kurator mit seinem Skulpturen-Vorschlag abgeblitzt. Jetzt gibt es ein Kunstwerk, das in Augustusburg auf Zustimmung stößt. Und was ist mit dem „Platzhirsch“?
Zum Finale der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 bekommt die Stadt Augustusburg doch noch eine Skulptur und wird damit Teil des Purple Path. Nachdem der erste Vorschlag von Purple-Path-Kurator Alexander Ochs, die Skulptur Boulders & Chairs der polnischen Künstlerin Alicja Kwade vom Augustusburger Stadtrat vor einem Jahr abgelehnt worden war, erntet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.