„Zum Wohl“ und „Stößchen“: In Chemnitz ist wieder Weinfest

Am Freitag hat in Chemnitz die Weinfest-Zeit begonnen. Drei Wochen lang dreht sich in der Innenstadt alles um die Traube und Geselligkeit.

Ohne das traditionelle Weinfest geht es auch im Kulturhauptstadtjahr nicht. Seit Freitag und bis zum 17. August können Weine aus den unterschiedlichsten Anbaugebieten und Ländern mitten in der City getrunken werden. Besonderheit in diesem Jahr: Die Fläche wurde erweitert. Auch die Innere Klosterstraße zählt nun dazu. Der Renner scheinen schon...