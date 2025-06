Zurück in die 2000er: Juli beim Kosmos-Festival in Chemnitz

Zwischen Moshpits, Seifenblasen und dem unverkennbaren Deutsch-Pop-Sound der Nullerjahre nimmt Juli das Kosmos-Publikum am Samstagabend mit auf eine Zeitreise – voller Erinnerungen, Energie und auch Melancholie.

Der Samstagabend am Schloßteich in Chemnitz fühlt sich ein bisschen an wie früher – oder besser gesagt: wie die 2000er – zumindest für die, die sich vor der Kosmos-Bühne versammelt haben. Zuvor stand eine Entscheidung an, wie sie auf Festivals leider oft unvermeidbar ist: Auf dem weitläufigen Gelände des Kosmos-Festivals traten zur...