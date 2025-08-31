Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schon das dritte Jahr findet im September das „Light our Vision“ statt. Die Gebäude in der Innenstadt werden hier mit kreativen Lichtinstallationen in Szene gesetzt.
Schon das dritte Jahr findet im September das „Light our Vision“ statt. Die Gebäude in der Innenstadt werden hier mit kreativen Lichtinstallationen in Szene gesetzt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Zwischen Light Our Vision und Betonfestival: Das sind die Highlights im Kulturhauptstadt-September
Von Cora Lantzsch
Schon der August war vollgepackt mit einem bunten Programm aus Musik, Kunst und Kultur. So geht es auch im September weiter. „Freie Presse“ liefert einen Überblick zu den Veranstaltungs-Highlights.

ZADA Pilotprojekt: Das Deutsche Zentrum für eine Gesellschaft ohne Antisemitismus, Diskriminierung und Ausgrenzung (ZADA) bringt für diese Botschaft eine besondere Ausstellung in den Wirkbau nach Chemnitz. Auf 600 Quadratmetern wird ein Ausstellungsparcours die Themen Vorurteile, Fake News und Antisemitismus beleuchten. Geöffnet ist vom 1....
Mehr Artikel