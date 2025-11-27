Zwischen Tourismusglanz und Alltag: Wie viel Chemnitz 2025 ist angekommen?

Nur noch wenige Tage, dann endet das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz. Zeit, unterwegs in der Bahn und auf der Straße zufällig Menschen zu fragen, wie sie es fanden. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Chemnitz Kulturhauptstadt? Nicht nur in der Stadt waren die Erwartungen hoch. Eigentlich sind es 38 Kommunen, die als Kulturhauptstadtregion 2025 gemeinsam auf der ganz großen Bühne stehen sollten. Aber wie viel Kulturhauptstadt ist in und um Chemnitz hängen geblieben?