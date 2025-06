Zwischenfall beim Hutfestival in Chemnitz: Verletzte Künstler weiterhin im Krankenhaus

Zwei Akrobaten der Gruppe TnT sind am Samstag verunglückt. Alle weiteren Auftritte der Gruppe fallen aus. Der Veranstalter steht im Kontakt zu den Verletzten.

Sie sind seit 2023 ein Besuchermagnet beim Hutfestival in Chemnitz. Auch dieses Jahr hatte die Gruppe TnT am späten Freitagabend eine spektakuläre Akrobatikshow gezeigt. Doch am frühen Samstagabend kam es zu einem Zwischenfall. Laut Augenzeugenberichten stürzten zwei Künstler auf der Bühne am Neumarkt bei ihrem Auftritt. Sie mussten mit...