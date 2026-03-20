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Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Robotersysteme besser an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden können.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Robotersysteme besser an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden können. Foto: Jacob Müller/TU Chemnitz
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Robotersysteme besser an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden können.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Robotersysteme besser an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden können. Foto: Jacob Müller/TU Chemnitz
Chemnitz
10 Euro für Ihre Meinung: TU Chemnitz sucht Probanden für den Umgang mit Robotern
Redakteur
Von Holk Dohle
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Die TU Chemnitz lädt zur Teilnahme an einer Studie über Roboter im öffentlichen Raum ein. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Für eine Forschungsstudie zum Umgang mit Robotern sucht die Technische Universität Chemnitz Versuchspersonen. Wie die TU mitteilt, soll untersucht werden, wie Roboter das Leben der Menschen im öffentlichen Raum verändern. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Robotersysteme besser an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden können. Die...
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