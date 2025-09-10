Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • 10 Jahre „Wir schaffen das!“ Wie Chemnitzer das Jahr 2015 erlebt haben - und was sie heute über Merkels Satz denken

Heike Steege, Tobias Sowade, Alke Schmidt und Birgit Glorius berichten über ihre Erfahrungen, die sie 2015 machten und was sie für die Zukunft hoffen.
Heike Steege, Tobias Sowade, Alke Schmidt und Birgit Glorius berichten über ihre Erfahrungen, die sie 2015 machten und was sie für die Zukunft hoffen. Bild: Ulf Dahl/Jacob Müller/TU Chemnitz
Heike Steege, Tobias Sowade, Alke Schmidt und Birgit Glorius berichten über ihre Erfahrungen, die sie 2015 machten und was sie für die Zukunft hoffen.
Heike Steege, Tobias Sowade, Alke Schmidt und Birgit Glorius berichten über ihre Erfahrungen, die sie 2015 machten und was sie für die Zukunft hoffen. Bild: Ulf Dahl/Jacob Müller/TU Chemnitz
Chemnitz
10 Jahre „Wir schaffen das!“ Wie Chemnitzer das Jahr 2015 erlebt haben - und was sie heute über Merkels Satz denken
Redakteur
Von Johanna Eisner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Herbst 2015 geraten Chemnitzer Behörden, Schulen, Flüchtlingshelfer an ihre Grenzen. Wie haben sie die Situation damals bewältigt? Und was denken sie heute über Angela Merkels berühmtesten Satz?

Als Angela Merkel im August 2015 sagte: „Wir schaffen das“, dachte Heike Steege: Mutiger Satz. Heike Steege leitete damals die Abteilung für Migration und Integration im Chemnitzer Sozialamt, später kümmerte sie sich im Jugendamt um geflüchtete Kinder und Jugendliche. „Ich wusste ja“, sagt sie zehn Jahre später, „dass das nicht mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
4 min.
„Eine komplette Überforderung“: Sachsens Innenminister über zehn Jahre „Wir schaffen das!“
Flüchtlinge, die mit einem Zug aus Österreich ankamen, am 6. September 2015 auf dem Hauptbahnhof in München. Sachsens Innenminister Armin Schuster sieht Deutschland noch heute überfordert.
Armin Schuster wandte sich 2015 als CDU-Bundestagsabgeordneter gegen Merkels Flüchtlingspolitik. Wie sieht der einstige Bundespolizist die Lage heute?
Oliver Hach
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
12:42 Uhr
5 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Gefeiert wie ein Pop-Star
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor fast 2000 Gästen aus ihren Memoiren.
Die frühere Kanzlerin hat in der Stadthalle Chemnitz aus ihrem Buch „Freiheit“ gelesen. Während vor der Halle die „Freien Sachsen“ eher belächelt wurden, jubelten ihr im Saal fast 2000 Menschen begeistert zu.
Erik Kiwitter
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel