1000 Euro fürs Zähne ziehen bei der Katze: Limbach-Oberfrohnaer fühlt sich von Tierarzt abgezockt

Für die Behandlung seines Katers sollte der Mann viel Geld ausgeben. In einer anderen Praxis zahlte er nur einen Bruchteil. Woher kommen die Unterschiede? Zwei Experten erklären, worauf Tierhalter beim Arztbesuch achten sollten.

Heiko Graf aus Limbach-Oberfrohna und seinen Kater Lucky verbinden 14 gemeinsame Jahre. Einen Großteil seines langen Lebens hat der Kater bei Heiko Graf verbracht. Deswegen fällt diesem auch sofort auf, als Lucky zunächst weniger und später gar nichts mehr frisst. „Ich habe mir Sorgen gemacht und bin mit ihm zu unserem langjährigen Tierarzt...