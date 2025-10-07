1200 Namen in zwei Stunden verlesen: Chemnitzer gedenken Opfer des 7. Oktober 2023

Ab 7 Uhr morgens wurden im Stadthallenpark die Opfer aller Getöteten und Geiseln des Hamasüberfalls aus Israel vor zwei Jahren verlesen.

Rund 40 Menschen haben am frühen Dienstagmorgen im Chemnitzer Stadthallenpark der Opfer des Hamasüberfalls auf israelische Gebiete am 7. Oktober 2023 gedacht. Um 7 Uhr morgens versammelten sich die Teilnehmer, um die Namen aller bei dem Anschlag getöteten und gefangen genommenen Menschen vorzulesen. Mehr als 1200 Menschen wurden bei dem...