13-Jährige aus Chemnitz vermisst

Die Polizei Chemnitz bittet bei der Suche nach der 13-jährigen Alexis-Vivien K. um Mithilfe.

Chemnitz. Seit Freitag wird die 13 Jahre alte Alexis-Vivien K. vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hält sich die Vermisste möglicherweise in Chemnitz, Stollberg oder Marienberg auf.

Die Jugendliche hat am Freitagmorgen ihr Zuhause in der Chemnitzer Yorckstraße verlassen und ist vermutlich am Omnibusbahnhof in einen Bus gestiegen. Seitdem gibt es keine Hinweise dazu, wo sich Alexis-Vivien K. aufhält. Wie die Polizei mitteilt, liegen derzeit keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Vermissten etwas zugestoßen sein könnte.

Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,45 Meter groß, schlank, mit mittellangen, glatten, dunkelblonden Haaren. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie wahrscheinlich ein weißes T-Shirt, einen schwarzen Mantel, schwarze Hosen und weiße Turnschuhe. Außerdem trägt sie einen schwarzen Beutel mit sich.

(erle)

Die Polizei bittet Menschen, die Alexis-Vivien K. seit Freitag gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, sich im Polizeirevier Chemnitz-Nordost zu melden: Telefon: 0371 387102