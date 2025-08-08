Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • |

  • 14-Jähriger als Wasserbomben-Werfer in Chemnitz ermittelt

Die Passantin wurde in der Chemnitzer Innenstadt von einer Wasserbombe getroffen und verletzt. (Symbolbild)
Die Passantin wurde in der Chemnitzer Innenstadt von einer Wasserbombe getroffen und verletzt. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Chemnitz
14-Jähriger als Wasserbomben-Werfer in Chemnitz ermittelt
In der Chemnitzer Innenstadt wird eine junge Frau von einer Wasserbombe verletzt und kommt ins Krankenhaus. Nun hat die Polizei den Werfer ausfindig gemacht.

Chemnitz.

Einen Monat nach dem Wurf einer Wasserbombe auf eine 20 Jahre alte Passantin in der Chemnitzer Innenstadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handele sich um einen 14-Jährigen, teilten die Ermittler mit. Er habe zugegeben, den mit Wasser gefüllten Luftballon vom Dach eines Parkhauses geworfen zu haben. Die junge Frau war verletzt und im Krankenhaus behandelt worden.

Nur zwei Stunden nach dem Vorfall in der Innenstadt waren damals den Angaben zufolge Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus gerufen worden. Dort hatte ein Anwohner den 14-Jährigen attackiert, nachdem dieser Wasserbomben und eine Plastikflasche aus dem Haus geworfen hatte. Im Zuge der Ermittlungen habe der Teenager eingeräumt, auch den Luftballon vom Parkhaus geworfen zu haben.

Ursprünglich hatte die Polizei auch ein politisches Motiv geprüft. Die getroffene junge Frau ist indische Staatsbürgerin. "Anhaltspunkte für eine politisch motivierte Tatausübung ergaben sich nicht", teilte die Polizei nun mit. (dpa)

