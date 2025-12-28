MENÜ
  • 16-Jähriger von Unbekannten in Chemnitz überfallen

Die neue Ermittlungsgruppe „Recon“ hat den Fall übernommen.
Die neue Ermittlungsgruppe „Recon“ hat den Fall übernommen.
Chemnitz
16-Jähriger von Unbekannten in Chemnitz überfallen
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Jugendliche verlor seine Geldbörse und kam verletzt in ein Krankenhaus.

Chemnitz.

Zwei Unbekannte haben am Sonntagmorgen einen 16-Jährigen an der Ecke Clausstraße/Fichtestraße geschlagen und getreten. Nach Angaben der Polizei ist der Jugendliche dabei zu Boden gegangen und hat sich Verletzungen zugezogen.

Die Täter sollen das Opfer in gebrochenem Deutsch aufgefordert haben, seine Geldbörse mit einer zweistelligen Bargeldsumme zu übergeben. Anschließend flüchtete das Duo. Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungsgruppe „Recon“ der Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Zu ihr gehören Wiedererkenner (sogenannte „Super Recognizer“). Das sind Menschen, die überdurchschnittlich gut Gesichter wiedererkennen können. (cma)

