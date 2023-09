17-Jähriger in Chemnitz schwer verletzt

Chemnitz.

Ein 17-Jähriger ist in Chemnitz mutmaßlich bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der Stadtordnungsdienst fand den Jugendlichen am Donnerstagabend an der Zentralhaltestelle in der Bahnhofstraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er kam mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befindet sich der Tatort hinter dem Karl-Marx-Monument. Dort sei es offenbar zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. (dpa)