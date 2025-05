18 Grad im Wasser: Freibadsaison startet in Garnsdorf und Hartmannsdorf

Zwei Freibäder in Mittelsachsen eröffnen am Samstag die Saison. Sie unterscheiden sich nur von den Eintrittspreisen.

Die Sonne hat es in den vergangenen Tagen gut gemeint. Somit steht dem Start in die neue Freibadsaison nichts mehr im Wege. Am Eingang des Sommerbads Garnsdorf wirbt eine Tafel für die Eröffnung am Samstag ab 11 Uhr. Die Wassertemperatur beträgt dank Solarheizung 18 Grad. „Wir sind startklar“, sagt Bad-Chefin Diana Wolf. Was sich ändert:...