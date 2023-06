25 neue Stolpersteine für Chemnitz

An elf Orten werden am Mittwoch 25 Stolpersteine in Chemnitz eingeweiht. Insgesamt werden dann mehr als 300 der Gedenksteine in der Stadt an Menschen erinnern, die während des nationalsozialistischen Regimes verfolgt, deportiert, ermordet oder in den Tod getrieben worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Familienangehörige, Bürgerinnen und Bürger,...